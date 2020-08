Come ha fatto Libero a fare il titolo sui «migranti che hanno mangiato 4 cani» a Lampedusa (Di venerdì 7 agosto 2020) Un’anticipazione, in verità, c’era già stata. Pietro Senaldi, direttore di Libero, aveva annunciato a In Onda che il proprio quotidiano avrebbe pubblicato in prima pagina la notizia dei «migranti che hanno mangiato 4 cani» a Lampedusa. Il direttore aveva sottolineato Come, nell’articolo, si dava conto di un episodio singolo raccontato a un inviato del quotidiano da una persona del posto – tale Rosy – e non di una tendenza generica da attribuire a tutti i migranti. LEGGI ANCHE > Per Libero «importiamo il virus» perché ci sono «profughi infetti» migranti mangiano cani, il titolo di ... Leggi su giornalettismo

borghi_claudio : A questo punto l'aver fatto saltare la quotazione del titolo su e giù come un otto volante per poi non fare nulla d… - davidealgebris : Europa ci salva. Chi mette il M5S come Presidente Commissione Affari Europei? Un commesso in un negozio di Animali… - piersileri : Voglio rivolgermi ai più giovani: siate intelligenti, come avete fatto durante il lockdown, dando prova di grande f… - FerraraGino1985 : @PassioneGOL Psicologicamente ti può condizionare...speriamo riesca a fare una partita importante come a quasi semp… - Giova1127 : @massimaccarrone @ENRY_N10 Su questo sono d'accordo, ma c'è anche da dire che ha fatto di necessità virtù, tra l'al… -

Ultime Notizie dalla rete : Come fatto Fienga: "Spero che con Friedkin la Roma possa crescere ulteriormente, come fatto con Pallotta" Siamo la Roma Roma, chi è Friedkin jr: dalle fuoriserie a Hollywood ecco il presidente designato

«Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile e di immergerci nella famiglia dell’AS Roma» dice Dan Friedkin a commento dell’accordo appena firmato. La famiglia avrà un ruolo centrale n ...

Epstein, anche la pronipote di Winston Churchill (e damigella di Lady D) tra le ragazze ospiti nella villa degli abusi

Tra i nomi delle ragazze presenti nella villa degli abusi del milionario americano Jeffrey Epstein compare ora un nome noto nell’alta società britannica, quello della 44enne Clementine Hambro, detta “ ...

«Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile e di immergerci nella famiglia dell’AS Roma» dice Dan Friedkin a commento dell’accordo appena firmato. La famiglia avrà un ruolo centrale n ...Tra i nomi delle ragazze presenti nella villa degli abusi del milionario americano Jeffrey Epstein compare ora un nome noto nell’alta società britannica, quello della 44enne Clementine Hambro, detta “ ...