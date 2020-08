Colpa D’Alfredo di Vasco Rossi torna nei negozi per i suoi 40 anni con contenuti speciali e novità (Di venerdì 7 agosto 2020) Colpa D'Alfredo di Vasco Rossi compie 40 anni e torna in commercio in una nuova versione, disponibile in vinile e in CD dal 27 novembre e già disponibile in preorder. Sony Music (Legacy) celebra Colpa D'Alfredo, il terzo disco di Vasco Rossi uscito nell’aprile 1980 per l’etichetta discografica Targa. Colpa D'Alfredo arriva in una speciale edizione da collezione nell'ambito della serie celebrativa R>PLAY, dedicata ai 40 anni dalla pubblicazione degli album di Vasco Rossi. La serie è stata inaugurata a dicembre 2018 con la ripubblicazione del primo album di Vasco …Ma Cosa Vuoi Che Sia Una ... Leggi su optimagazine

