Clizia Incorvaia ci ricasca | Progetto avventato per Paolo Ciavarro e l’ex del Gf Vip (Di venerdì 7 agosto 2020) La ex concorrente del Gf Vip, Clizia Incorvaia ci ricasca, prima con Francesco Sarcina ed ora con Paolo Ciavarro: e a quanto pare il passo verso l’altare è vicino. Di fronte alla notizia rivelata al Settimanale ‘Chi’, è tutto confermato: Clizia Incorvaia ci ricasca nella rete del matrimonio. “Lui vuole una famiglia“, così spiega l’ex … L'articolo Clizia Incorvaia ci ricasca Progetto avventato per Paolo Ciavarro e l’ex del Gf Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Kelly08877460 : RT @daintyanthos: @CuoreMille non siamo nate clizia incorvaia purtroppo - asiasinasce : Il manager di Villa Athena a Napoli quando ha visto i 600 tag di Clizia Incorvaia #ciavarrini - smunaylla : Clizia Incorvaia io TI ADORO... sei unicaaa! ???????? stai a fa un casino con i tag ma TI ADORO perché sei genuina caz.. ?????????#ciavarrini - Mar3151 : Comunque tra yatch e ville extralusso con piscine, sono contenta di seguire Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro o Val… - ChiccoseDOC : “GFVIP 4”:CLIZIA INCORVAIA,IN ATTESA DEL FIDANZATO PAOLO CIAVARRO VOLATO DALLA SICILIA A MI E SUBITO DI RITORNO DA… -