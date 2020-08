CINA-Usa, battaglia su Tik Tok. Borse giù (Di venerdì 7 agosto 2020) Pechino condanna la decisione di Donald Trump . Il presidnet Usa ha firmato due decreti esecutivi che in pratica sono una minaccia: Il tycoon, sempre più vicino alle elezioni, ha firmato infatti un ... Leggi su tg.la7

rubio_chef : È come se in Francia si facessero le foto co’ la Baguette, negli USA co’ l’Hamburger, in Giappone co’r Sushi, in Pa… - Agenzia_Ansa : In 24 ore record di morti per coronavirus negli Stati Uniti: 1592, il numero più alto da due mesi e mezzo. In #Cina… - stebellentani : Per dare un’idea della debacle mediatica: si usano sostanzialmente le stesse parole per i contagi in USA (55.000 al… - PonytaEle : RT @LileStarseed: 06/08 #Trump firma un ordine esecutivo che vieta a individui o entità soggette alla giurisdizione degli USA di fare affa… - LileStarseed : 06/08 #Trump firma un ordine esecutivo che vieta a individui o entità soggette alla giurisdizione degli USA di far… -