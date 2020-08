Ciclismo, Mickael Delage trasportato in ospedale dopo una caduta nel Giro di Polonia (Di venerdì 7 agosto 2020) Nuova brutta caduta al Giro di Polonia. Questa volta, nel corso della terza tappa, è stato il francese Mickael Delage a finire rovinosamente a terra, come comunicato dalla Groupama-FdJ su Twitter: “Mickael Delage ha subito una pesante caduta durante il Giro di Polonia ed e’ stato trasportato in ospedale. E’ cosciente. Daremo maggiori informazioni questa sera”. Stando a quanto riferito dalla radio polacca RMF FM, il ciclista è stato trasportato in ospedale a bordo di un elicottero. Secondo brutto episodio nell’arco di due giorni al Giro di Polonia, dopo ... Leggi su sportface

