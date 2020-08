Ciclismo, in miglioramento le condizioni di Fabio Jakobsen: comunica con i dottori e muove gli arti (Di venerdì 7 agosto 2020) Appaiono in miglioramento le condizioni di Fabio Jakobsen, ciclista della Deceuninck-Quick Step, dopo lo spaventoso incidente. “Jakobsen riesce a comunicare con i dottori ed è in grado di muovere braccia e gambe. Le sfide dei prossimi giorni saranno mangiare e parlare, ma fortunatamente è stato possibile escludere maggiori problemi neurologici. Sarà lungo e arduo il processo di recupero. La Deceuninck-Quick Step ringrazia tutti per il supporto e gli auguri inviati in questi difficili giorni e chiede gentilmente a tutti di rispettare la privacy di Fabio e della sua famiglia” ha spiegato la squadra olandese in un comunicato. Leggi su sportface

Nel Regno Unito nasce la prima rotatoria in stile olandese che dà priorità a ciclisti e pedoni

Nel Regno Unito, a Cambridge, ha aperto la prima rotatoria in stile olandese che dà priorità ai ciclisti e ai pedoni. Qual è la differenza rispetto alle rotatorie classiche? L’anello esterno aggiuntiv ...

