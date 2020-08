Chiara Ferragni raggiante in Sardegna nel mini dress bianco: «Calano gli applausi», e non solo… (Di venerdì 7 agosto 2020) Anticipa le foto di gruppo a Cala di Volpe mostrandosi in anteprima in un outfit luminoso: è raggiante Chiara Ferragni nel mini dress bianco scelto per omaggiare i suggestivi ambienti del luxury hotel di cui è ospite in Sardegna insieme all’ormai inseparabile marito Fedez. Mentre prosegue il tour per l’Italia in cerca di scenari e location da sogno, l’influencer per eccellenza continua a sponsorizzare le bellezze della penisola. E al contempo la sua applauditissima avvenenza. Sfoggiata per l’occasione in un candido abitino dallo scollo incrociato. Leggi anche >> Laura Torrisi oggi coinvolgente come poche, sirena tra le acque: «Fai sognare, femminilità indescrivibile» Chiara ... Leggi su urbanpost

GossipItalia3 : Chiara Ferragni raggiante in Sardegna nel mini dress bianco: «Calano gli applausi», e non solo… #gossipitalianews - Vera_Semprevera : RT @diversodavoi: Chiara e Fedez hanno dato a loro figlio, Leone, entrambi i loro cognomi, ovvero Ferragni e Lucia. E il patriarcato muto. - perrysblueeyes : questo è il fratello di RAGA MA QUELLA È CHIARA FERRAGNI CHIARAAAAAA CHIARA FERRAGNIIIIIII - 180senzacinta : @daatroppotempo @vsoulvalev Altro che chiara ferragni - larryssounds : RT @HuertDeAuteuil: Ormai è palese che l’unica persona che può convincere la kinder a reintrodurre nel mercato italiano gli Happy Hippo è C… -