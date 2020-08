Chiara Ferragni, nuovo insulto per l’influencer: la risposta lascia i fan stupiti (Di venerdì 7 agosto 2020) Non è la prima volta che Chiara Ferragni fa i conti con i cosiddetti hater sui social network. Dopotutto, se sei l’influencer più famosa del mondo (con oltre 20 milioni di follower), una critica devi aspettartela per forza. In questi giorni, è stata rivolta alla Ferragni una nuova infondata lamentela, vediamo nel dettaglio. nuovo insulto … L'articolo Chiara Ferragni, nuovo insulto per l’influencer: la risposta lascia i fan stupiti Leggi su dailynews24

