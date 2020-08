Chianti e Morellino insieme: nasce As.Co.T, Associazione Consorzi Toscani per la qualità Agroalimentare (Di venerdì 7 agosto 2020) Due Consorzi del vino italiano da 110 milioni di bottiglie e oltre 750 milioni di euro di giro d’affari totale si uniscono per “valorizzare e promuovere le produzioni di qualità dei propri associati con la partecipazione a fiere in Italia e all’estero e con iniziative comuni per la diffusione dell’informazione e dell’educazione alimentare”. Nase così As.Co.T, la nuova Associazione Consorzi Toscani per la qualità Agroalimentare, costituita dal Consorzio Vino Chianti e dal Consorzio a Tutela Del Vino Morellino Di Scansano. As.Co.T potrà usufruire dei bandi del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, richiedere contributi a enti pubblici o privati e incassare le ... Leggi su winemag

wine_mag : #Chianti e #Morellino insieme: nasce #AsCoT, #Associazione Consorzi #Toscani per la #qualità #Agroalimentare -

Ultime Notizie dalla rete : Chianti Morellino Chianti e Morellino insieme: nasce As.Co.T, Associazione Consorzi Toscani per la qualità Agroalimentare WineMag.it Nasce As.Co.T, Associazione Consorzi Toscani per la qualità Agroalimentare

Valorizzare e promuovere le produzioni di qualità dei propri associati con la partecipazione a fiere in Italia e all'estero, e con iniziative comuni per la diffusione dell’informazione e dell’educazio ...

E’SSENZA 2019 OTTOSECOLI CONTE GUICCIARDINI

Bernardo Guicciardini Calamai, eletto recentemente Presidente del Consorzio Tutela del Morellino di Scansano, appartiene ad una delle più antiche famiglie fiorentine, protagoniste dal 1199 d.C. del Ri ...

Valorizzare e promuovere le produzioni di qualità dei propri associati con la partecipazione a fiere in Italia e all'estero, e con iniziative comuni per la diffusione dell’informazione e dell’educazio ...Bernardo Guicciardini Calamai, eletto recentemente Presidente del Consorzio Tutela del Morellino di Scansano, appartiene ad una delle più antiche famiglie fiorentine, protagoniste dal 1199 d.C. del Ri ...