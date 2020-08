Chiamatemi Anna 4 ci sarà? Gli ultimi episodi della terza stagione chiudono il cerchio su Anna e Gilbert (Di venerdì 7 agosto 2020) Chiamatemi Anna 4 ci sarà? Si conclude su Rai2 la terza stagione della serie canadese tratta dal romanzo Anna dai capelli rossi. Venerdì 7 agosto andranno in onda gli ultimi due episodi della terza stagione che chiuderanno il cerchio su Anna e Gilbert: i due riusciranno a dichiarare i loro sentimenti prima che sia troppo tardi?Chiamatemi Anna (in versione originale Anne With An E) è andata in onda dal 2017 al 2019 sulla rete canadese CBC, mentre Netflix l'ha distribuita a livello internazionale, Italia inclusa.Si parte ... Leggi su optimagazine

