Chi sono gli asiatici che rivogliono Trump alla Casa Bianca (Di venerdì 7 agosto 2020) Ed eccoci qui, a parlare ancora di Donald Trump, e del fatto che, a dispetto di quel che dicono i sondaggi e il buon senso, il prossimo novembre, il presidente potrebbe tirar fuori dal cilindro un qualche coniglio magico e confermarsi alla Casa Bianca. Lo facciamo un po’ perché di Trump non ci fidia Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono 10 anni di FTSE MIB: chi sono i manager che valorizzano le proprie aziende Teleborsa Protesta degli «eroi senza contratto» davanti all'ospedale di Negrar

Ieri mattina, 6 agosto, davanti all'ospedale di Negrar, si è tenuto un presidio dei lavoratori, cui viene negato il rinnovo del contratto collettivo nazionale della sanità privata. I sindacati che han ...

Coronavirus Puglia, Lopalco: «Focolai causati da chi esce con la febbre»

«Con la febbre si sta a casa, abbiamo avuto importanti focolai» di Coronavirus «causati anche da professionisti che sono andati in giro con la febbre, questo oggi non è ammissibile». È la raccomandazi ...

