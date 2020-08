Champions: Setien, Napoli migliorato ma io ho trio da sogno (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA, 07 AGO - "Il Napoli è migliorato tantissimo rispetto a quello che abbiamo affrontato nella partita di andata, ora difende bene e quando attacca può far male, ma noi del Barcellona abbiamo dei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

SSCNapoliFeed : Champions, Barcelona-Napoli Setien non teme il Napoli - Notiziedi_it : Champions, Barcelona-Napoli Setien non teme il Napoli - NCN_it : #BARCELLONA-#NAPOLI, I #CONVOCATI DI #SETIEN: NON CI SONO #VIDAL, #DEMBELE, #UMTITI E #BUSQUETS #BarcellonaNapoli… - NCN_it : #BARCELLONA, #SETIEN E #BUSQUETS IN CONFERENZA: «SAPPIAMO COME FERMARE IL #NAPOLI» #BarcellonaNapoli… - Gazzetta_it : #ChampionsLeague #Barcellona dimezzato, ma Setien non teme il #Napoli: 'Dembélé ci raggiungerà a Lisbona...' -