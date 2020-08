Champions, Manchester City ai quarti: 2-1 al Real Madrid e ora il Lione (Di venerdì 7 agosto 2020) Vince la filosofia di Guardiola, vince il pressing alto. Dopo averlo fatto in Spagna, il Manchester City batte il Real Madrid anche nella gara di ritorno. Finisce 2-1, decisivi i gol di Sterling al 9' ... Leggi su gazzetta

SkySport : Manchester City-Real Madrid: Guardiola e Zidane, chiacchierata dopo la gara. FOTO - Agenzia_Ansa : #ChampionsLeague: 2-1 al #Lione non basta, #Juventus eliminata. Francesi volano ai quarti di finale. 2-1 al Real Ma… - tancredipalmeri : LA JUVENTUS HA CONTATTATO 5 ALLENATORI PER SOSTITUIRE SARRI: 1 ha rifiutato, 4 hanno dato disponibilità. Champions… - zazoomblog : Manchester City-Real Madrid Guardiola: “Abbiamo fatto un buon lavoro vogliamo vincere la Champions League” -… - lucapagni : @dorinileonardo Avere un segno più, per quanto significativo, non è sinonimo di successo se ti costa un disastro sp… -