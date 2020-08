Champions League: oggi si completano gli ottavi (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo l’eliminazione della Juventus e del Real Madrid, scendono in campo nella giornata di sabato Barcellona-Napoli e Bayern Monaco-Chelsea. Gli azzurri dovranno segnare al Camp Nou cercando di non prendere gol. I bavaresi dovranno difendere il netto 3-0 della gara d’andata. Ecco il programma completo: Sabato 8 agosto 2020: Ore 21,00 BARCELLONA-NAPOLI Ore 21,00 BAYERN MONACO-CHELSEA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Riparte la Champions League
Champions League, alla Juve CR7 non basta: il Lione va ai quarti

Negli ottavi di Champions League Sarri si gioca non solo un'eventuale qualificazione contro il Lione ma anche il suo futuro alla guida della Juventus. Negli ottavi di finale di Champions League la Juv ...

Zidane: "Futuro? Sono ancora l'allenatore del Real, vedremo cosa succederà"

Zinedine Zidane ha parlato anche del suo futuro dopo l'eliminazione del suo Real Madrid dalla Champions League: "Vedremo cosa succederà nella prossima stagione - ha detto il francese ai microfoni di M ...

