Champions League: Juventus-Lione e Barcellona-Napoli accendono le serate di Canale 5 e Sky (Di venerdì 7 agosto 2020) Champions League Dopo l’Europa League, tocca alla Champions League stabilire quali squadre saranno protagoniste delle Final Eight, in programma a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Già sicure di esserci Atalanta, PSG, Lipsia e Atletico Madrid, sperano di staccare il pass anche Juventus e Napoli nel ritorno degli ottavi di finale. Gli uomini di Sarri, freschi Campioni d’Italia, sono chiamati a ribaltare a Torino l’1 a 0 dell’andata in favore del Lione, mentre la squadra di Gattuso va al Camp Nou a difendere contro i padroni di casa del Barcellona l’1 a 1 del San Paolo. Ecco dove seguire le partite. Champions League in TV: le partite di venerdì 7 e sabato 8 ... Leggi su davidemaggio

FCBarcelona : Lionel #Messi; @ChampionsLeague Virtuoso FULL VIDEO: - juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - Aisaacvangc : RT @CorSport: #Juve, le condizioni di #Dybala: #Sarri studia l'alternativa - aquila7630 : Probabili formazioni Barcellona Napoli. #ChampionsLeague #7agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Riparte la Champions League Il Post Tra Bale e Real è rottura totale! Il giocatore ha rifiutato la trasferta di Champions

Il quotidiano spagnolo AS riporta sul proprio sito la recente intervista a un rappresentante di Bale, il quale ha dichiarato che il gallese ha rifiutato di andare a Manchester per l’impegno di ...

Convocati Napoli Champions League, col Barcellona c’è Lorenzo Insigne

Convocati Napoli Champions League, col Barcellona c’è Lorenzo Insigne: ecco la lista completa di Gattuso per la sfida contro i blaugrana Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida con i ...

Il quotidiano spagnolo AS riporta sul proprio sito la recente intervista a un rappresentante di Bale, il quale ha dichiarato che il gallese ha rifiutato di andare a Manchester per l’impegno di ...Convocati Napoli Champions League, col Barcellona c’è Lorenzo Insigne: ecco la lista completa di Gattuso per la sfida contro i blaugrana Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida con i ...