Champions League: Juventus-Lione e Barcellona-Napoli accendono le serate di Canale 5 e Sky (Di venerdì 7 agosto 2020) Champions League Dopo l’Europa League, tocca alla Champions League stabilire quali squadre saranno protagoniste delle Final Eight, in programma a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Già sicure di esserci Atalanta, PSG, Lipsia e Atletico Madrid, sperano di staccare il pass anche Juventus e Napoli nel ritorno degli ottavi di finale. Gli uomini di Sarri, freschi Campioni d’Italia, sono chiamati a ribaltare a Torino l’1 a 0 dell’andata in favore del Lione, mentre la squadra di Gattuso va al Camp Nou a difendere contro i padroni di casa del Barcellona l’1 a 1 del San Paolo. Ecco dove seguire le partite. Champions League in TV: le partite di venerdì 7 e sabato 8 ... Leggi su davidemaggio

Dopo tre stagioni da centravanti di scorta, alle spalle di Ciro Immobile, ma spesso anche in coppia con il super bomber, Felipe Caicedo sembra vicino a dire addio alla maglia della Lazio. Sull’attacca ...

Si parte dallo 0-3 dell’andata: i tedeschi si erano imposti nettamente a Londra ipotecando di fatto il passaggio del turno grazie ad una doppietta di Gnabry e ad un gol di Lewandowski. Un risultato ch ...

