Champions League, il tabellone aggiornato: a Ferragosto Manchester City-Lione (Di venerdì 7 agosto 2020) Di seguito il tabellone della Champions League dopo le gare di questa sera. Approda ai quarti il Manchester City, che il 15 agosto affronterà l'Olympique Lione. Leggi su tuttonapoli

TORINO – Il calciatore della Juventus Miralem Pjanic ha parlato dopo la sfida tra i bianconeri e il Lione che ha sancito l’uscita dalla Champions League della Juventus. ”È una grande delusione per noi ...

Il City concede il bis contro il Real e vola ai quarti

Il Manchester City prenota un posto ai quarti di UEFA Champions League contro il Lione grazie a un 2-1 sul Real Madrid dopo una vittoria con lo stesso risultato all'andata. Il City non impiega ...

