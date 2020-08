Champions League, gli arbitri di Juventus-Lione e Barcellona-Napoli: Zawyer e l’ombra dello scandalo allo Stadium, incubo Cakir per Messi… (Di venerdì 7 agosto 2020) Tra stasera e domani Juventus e Napoli torneranno in campo per la Champions League.I bianconeri di Maurizio Sarri sfideranno il Lione con l'obiettivo di ribaltare così l’1 a 0 subito nel match d’andata, al fine di superare gli ottavi e raggiungere le squadre già qualificate per le final eight che si giocheranno a Lisbona. Stesso obiettivo quello degli azzurri di Rino Gattuso, che dovranno cercare di compiere un’impresa dopo il pareggio ottenuto contro il Barcellona al termine della sfida giocata al San Paolo.Champions League, Juventus-Lione e Barcellona-Napoli: ecco dove vedere in tv i match delle italianeA ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Riparte la Champions League Il Post Barcellona, De Jong: «Napoli? Dobbiamo mostrare rispetto, lo merita»

Il centrocampista del Barcellona, Frenkie De Jong, ha parlato del momento blaugrana e della voglia di riscatto in Champions League Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato del moment ...

Rinnovo Donnarumma, ottimismo Milan: la situazione

Servirà ancora del tempo per trovare l’intesa completa con Mino Raiola, ma il Milan è fiducioso di riuscire a blindare contrattualmente Gianluigi Donnarumma. Il Milan è in trattativa avanzata con Mino ...

