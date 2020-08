Champions League, al Real non riesce il ribaltone: il City vince e vola alle final eight (Di venerdì 7 agosto 2020) Era partita subito male la serata del Real, non è finita molto meglio. Gli inglesi vanno a giocarsi la fase finale di Champions in PortogalloLA PARTITAcaption id="attachment 1003575" align="alignnone" width="1024" City-Real, Getty Images/captionDoveva essere la serata del ribaltone, anche se già sulla carta sembrava una sfida proibitiva. Non è andata così e lo si è capito da subito che la serata del Real sarebbe stata complicata. Dopo 9' il City di Guardiola infatti è andato subito avanti grazie a Sterling. Poco dopo la squadra di Manchester ha già avuto il match point con Foden che non ha fatto altro che allungare la sofferenza del Real. Al minuto 28 Benzema ha provato ad infiammare la ... Leggi su itasportpress

FCBarcelona : Lionel #Messi; @ChampionsLeague Virtuoso FULL VIDEO: - juventusfc : KICK OFF |??| Si parte!! Qui, dove tutto è possibile, regalateci una grande serata! #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - DaniloBatresi : RT @DiMarzio: #UCL | #Lione e #ManCity ai quarti: risultati e marcatori della serata?? - Fix_55 : RT @SkySport: MAN. CITY – REAL MADRID 2-1 Risultato finale ? ? #Sterling (9’) ? #Benzema (28’) ? #GabrielJesus (69’) ? MANCHESTER CITY AI… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Riparte la Champions League Il Post Champions League: Varane tradisce il Real Madrid, il Manchester City vola ai quarti

Sarà il Manchester City ad affrontare nei quarti di Champions League il Lione, che a Torino perde ma elimina la Juventus. All'Etihad Stadium gli uomini di Guardiola battono per 2-1 il Real Madrid, ...

Lione-Manchester City in tv: data, orario e diretta streaming quarti Champions League

Lione-Manchester City è uno dei quarti di finale della Champions League 2019/2020 e si disputerà in Portogallo sabato 15 agosto alle ore 21 (questi data e orario). Si tratta di una piccola rivoluzione ...

Sarà il Manchester City ad affrontare nei quarti di Champions League il Lione, che a Torino perde ma elimina la Juventus. All'Etihad Stadium gli uomini di Guardiola battono per 2-1 il Real Madrid, ...Lione-Manchester City è uno dei quarti di finale della Champions League 2019/2020 e si disputerà in Portogallo sabato 15 agosto alle ore 21 (questi data e orario). Si tratta di una piccola rivoluzione ...