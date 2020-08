Champions, Juventus eliminata negli ottavi di finale dal Lione (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juventus è stata eliminata negli ottavi di finale dal Lione nonostante la vittoria per 2-1 ottenuta nel match di ritorno La Juventus è stata eliminata dal Lione negli ottavi di finale di Champions League nonostante la vittoria per 2-1 ottenuta nel match di ritorno appena concluso. I bianconeri non sono infatti riusciti a ribaltare la sconfitta rimediata nella partita d’andata in terra francese lo scorso 26 febbraio. Il Lione affronterà ai quarti di finale il Manchester City che ha eliminato il Real Madrid proprio questa sera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

juventusfc : KICK OFF |??| Si parte!! Qui, dove tutto è possibile, regalateci una grande serata! #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - luchopaco : Mi dispiace molto che la #Juventus sia uscita agli ottavi di finale. Sarebbe stato sublime vederla arrivare in fina… - wonderfra83 : RT @aleaus81: E anche nell'anno bisestile non salta la festa nazionale: il giorno in cui esce la Juventus dalla Champions #JuveLyon -