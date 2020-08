Champions. Juve eliminata dal Lione, nei quarti anche il Mancity (Di venerdì 7 agosto 2020) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus viene eliminata dalla Champions League per mano del Lione. Non riesce l'operazione rimonta ai bianconeri, che non vanno oltre il 2-1 in casa nel ritorno degli ottavi di finale. La doppietta di Cristiano Ronaldo non basta agli uomini di Sarri, ai quali sarebbe servito un altro gol per passare il turno dopo la sconfitta per 1-0 subita in Francia. Protagonista in negativo l'arbitro Zwayer che assegna due rigori a dir poco discutibili. Il Lione non disdegna la fase offensiva nei primi minuti di gioco e al 10′ trova l'episodio che sblocca la contesa: Aouar entra in area di rigore e viene sbilanciato timidamente da Bernardeschi. Il direttore di gara non esita e assegna il penalty, poi realizzato con lo scavetto da Memphis Depay al 12′. Nonostante i molti ... Leggi su iltempo

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : KICK OFF |??| Si parte!! Qui, dove tutto è possibile, regalateci una grande serata! #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - mjpdevil76 : RT @M_OMilan: @PBPcalcio Il telecronista della CBS Sports ha appena detto “... la Juve ha molto successo in Italia, ma quando si parla di C… - skullface2727 : RT @Bubu_Inter: Quindi l'Inter con la metà del monte ingaggi della Juve, dopo 9 anni senza vincere nulla DOVEVA vincere il campionato ed è… -