Champions: Dybalaa ce la fa, convocato per il Lione (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSA, - TORINO, 07 AGO - Paulo Dybala ce la fa: gli ultimi colloqui di questa mattina tra l'argentino, Maurizio Sarri e lo staff medico bianconero hanno dato l'esito sperato: il numero 10 è stato ... Leggi su corrieredellosport

TMit_news : Champions: Dybalaa ce la fa, convocato per il Lione -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Dybalaa

Questa sera, ore 21:00, la Juventus affronterà il Lione nella gara di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. I bianconeri dovranno provare a rimontare la sconfitta rimediata all’andata, d ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...