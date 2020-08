Cestistica Benevento scatenata sul mercato: arriva l’italo-cubano Raul Diaz (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ un mercato vivacissimo quello della Miwa Energia Cestistica Benevento che già in questi mesi ha dimostrato di voler disputare il prossimo campionato da protagonista. arriva a Benevento un altro giocatore di categoria, l’ala piccola Raul Lazaro Diaz. Italo-cubano, classe ’98, 194 cm, giocatore duttile ed efficace in più ruoli, Diaz ha disputato la precedente stagione con la New Caserta Basket in Serie C Gold mette do a segno 205 punti in 15 gare (13,7 di media). Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, a seguire Diaz ha vestito le maglie di Partenope, Napoli, Casavatore e Marigliano alternandosi tra categorie e consolidandosi infine nella C ... Leggi su anteprima24

