Cesena, le nuove maglie sono come quelle del 1980 (video) (Di venerdì 7 agosto 2020) sono un omaggio alla storia le nuove divise ufficiali del Cesena FC, nelle versioni home e away. E non poteva essere diversamente nell’anno delle celebrazioni per gli ottanta di vita del Cavalluccio.Il tuffo nel passato porta indietro di quarant’anni, esattamente a metà della storia del club bianconero. Stagione 1980/81: dopo quattro campionati di serie B, il Cesena chiude al terzo posto e conquista la seconda promozione in A. A guidarlo in panchina è Osvaldo Bagnoli, a trascinarlo in campo ci sono, tra gli altri, Giampiero Ceccarelli, Giancarlo Oddi, Massimo Bonini e Adriano Piraccini, future Leggende Bianconere. Sfoggiano una maglia che segna una rottura col passato ma destinata a restare un unicum nella storia: con una banda orizzontale nera ... Leggi su itasportpress

