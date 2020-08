Cercasi ragazze in Senza veli per un film L' appello dell' assessora candidata alle Regionali in Puglia

"Cercasi ragazze in topless per un film". L'appello dell'assessora candidata alle Regionali in Puglia (Di venerdì 7 agosto 2020) “La produzione cerca uomini e donne di carnagione scura tra i 20 e i 75 anni, un gruppo musicale e ragazze tra i 20 e i 30 anni per una scena in Senza veli”. “Un’occasione da prendere al volo”. Un annuncio per un casting come tanti altri è diventato notizia perché a rilanciarlo, sui social network, è stata l’assessora alla Cultura di Nardò, Giulia Puglia.Giulia Puglia - scrive Repubblica Bari - è assessora alla Cultura della giunta guidata da Pippi Mellone - sindaco vicino agli ambienti dell’estrema destra, a CasaPound in particolare - ma anche candidata al consiglio regionale nella civica del governatore Michele Emiliano.Mentre in tutta ... Leggi su huffingtonpost

“La produzione cerca uomini e donne di carnagione scura tra i 20 e i 75 anni, un gruppo musicale e ragazze tra i 20 e i 30 anni per una scena in topless”. “Un’occasione da prendere al volo”. Un annunc ...

