Centauro investito da un tir lungo la statale: trasportato al Fatebenefratelli (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn) – Incidente senza gravi conseguenze, per fortuna, lungo la strada statale che conduce a Pietrelcina. Un 60enne, alla guida del suo scooter, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe effettuato un sorpasso alla destra di un tir, mentre questi era pronto a entrare in un cantiere. L’uomo è stato investito ma non ha riportato gravi conseguenze se non qualche contusione in varie parti del corpo. Il Centauro è stato trasportato dal 118 in codice giallo al Fatebenefratelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

