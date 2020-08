"Cavalli come cani e gatti, vietato mangiarli" (Di venerdì 7 agosto 2020) È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un emendamento a una legge del 2012 che tutela i cani e i gatti, vietandone la macellazione dal 29 luglio. E non solo vige da oggi il divieto di ... Leggi su ilgiornale

È vietato altresì allevare e utilizzare cani, gatti e cavalli per la produzione di pellicce, cuoio, carne o per la fabbricazione di medicinali o altre sostanze». C’è da dire che la Grecia era ...

Dal 29 luglio la Grecia ha vietato la macellazione dei cavalli, anche in Italia si vuole imporre lo stesso divieto La macellazione dei cavalli dal 29 luglio è vietata in Grecia, a battersi per impedir ...

