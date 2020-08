Catania, 17enne positivo dopo festa con mille persone in discoteca. Il commissario regionale Covid: “Limitate le uscite per due settimane” (Di venerdì 7 agosto 2020) Una festa senza regole in discoteca che scatena una psicosi collettiva. In Sicilia i nuovi casi di coronavirus salgono senza battute d’arresto e l’isola raggiunge anche il poco invidiabile primato di regione italiana con il più alto tasso di contagiosità. A destare le preoccupazioni maggiori nelle ultime ore è la positività al Covid-19 di un ragazzo di 17 anni. Il giovane ieri mattina si è recato, accompagnato dal padre, al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Catania. Soltanto qualche ora prima aveva trascorso la nottata all’Afrobar, tra i più noti locali del lungomare etneo. I sintomi hanno fatto scattare la procedura di contenimento e il tampone non ha lasciato spazio a dubbi confermando l’infezione. Il ragazzo, terminata la trafila, ... Leggi su ilfattoquotidiano

