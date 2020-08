Castelli: ok decreti attuativi rigenerazione urbana e tassa soggiorno (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – “Le norme vanno scritte, approvate e poi attuate. Ed il processo va seguito interamente, altrimenti c’è il rischio che le buone idee e le soluzioni individuate per risolvere i problemi di cittadini, imprese ed amministrazioni non trovino mai la luce. Ieri, in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, abbiamo approvato due importanti schemi di decreti attuativi di norme introdotte nei mesi scorsi”. Lo ha scritto su Facebook il Viceministro dell’Economia Laura Castelli. Il primo – scrive Castelli – “serve per assegnare ai Comuni i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, per ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Il secondo, serve a consentire il monitoraggio ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Castelli decreti Castelli: ok decreti attuativi rigenerazione urbana e tassa soggiorno Il Messaggero Castelli: ok decreti attuativi rigenerazione urbana e tassa soggiorno

(Teleborsa) - "Le norme vanno scritte, approvate e poi attuate. Ed il processo va seguito interamente, altrimenti c’è il rischio che le buone idee e le soluzioni individuate per risolvere i problemi d ...

Decreto agosto, sgravi fiscali per chi assume al Sud ma salta il bonus ristoranti

Salta il bonus ristoranti, quello con il rimborso al cliente del 20% del conto, che doveva allargarsi anche ai mobili e all’abbigliamento. Entra la fiscalità di vantaggio per il Sud, cioè il taglio de ...

(Teleborsa) - "Le norme vanno scritte, approvate e poi attuate. Ed il processo va seguito interamente, altrimenti c’è il rischio che le buone idee e le soluzioni individuate per risolvere i problemi d ...Salta il bonus ristoranti, quello con il rimborso al cliente del 20% del conto, che doveva allargarsi anche ai mobili e all’abbigliamento. Entra la fiscalità di vantaggio per il Sud, cioè il taglio de ...