Castellammare di Stabia, coniugi positivi al Coronavirus: erano rientrati da un’altra regione (Di venerdì 7 agosto 2020) A Castellammare di Stabia due coniugi, di rientro da un’altra regione, sono stati sottoposti al tampone, che ha confermato la loro positività al Coronavirus. “L’Asl ci ha comunicato che due cittadini sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di due coniugi di rientro da un’altra regione, che a seguito di alcuni lievi sintomi febbrili si … Leggi su 2anews

muoversincampan : Sull'A3 Napoli -Salerno, per lavori dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 agosto, sarà chiusa lo svincolo… - CoduttiSergio : RT @TgrRai: Padula (#Salerno), Procida e Castellammare di Stabia (#Napoli) candidate come capitale italiana della #cultura 2022. @tgr_campa… - TgrRai : Padula (#Salerno), Procida e Castellammare di Stabia (#Napoli) candidate come capitale italiana della #cultura 2022… - ilGazzettinoves : #Castellammare di Stabia in piazza per dire “no” alla violenza - StabiaAmore : RT @StabiaChannel: #JuveStabia #Juve Stabia – Caserta: «Essere il vostro capitano e condottiero è stato un onore. Ringrazio Castellammare e… -