Cast e personaggi di Alto Mare 3 su Netflix, un rischio epidemia per l’ultima missione delle sorelle Villanueva (Di venerdì 7 agosto 2020) Alto Mare 3 ha debuttato il 7 agosto su Netflix: si tratta dell'ultima stagione del mistery drama in costume creato da Ramón Campos (ideatore di Velvet e Le Ragazze del Centralino) con Gema R. Neira. La serie ambientata negli anni Quaranta segue le avventure delle sorelle Eva e Carolina Villanueva che viaggiano dalla Spagna verso l'Argentina a bordo della lussuosa nave Bárbara de Braganza. Il transatlantico è di proprietà del fidanzato di Carolina, Fernando Fábregas. Dopo essere state coinvolte in grossi misteri scoprendo inquietanti segreti di famiglia durante le prime stagioni, in Alto Mare 3 le ritroviamo dopo un anno e mezzo trascorso in Argentina, nuovamente a bordo del transatlantico, stavolta in ... Leggi su optimagazine

