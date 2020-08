Caserta, operaio 39enne muore investito da un muletto. Lascia figlio piccolo e moglie incinta (Di venerdì 7 agosto 2020) Ferdinando Brunetti stava lavorando in fabbrica a Capua, in provincia di Caserta, quando è stato investito all’improvviso da un muletto. Il 39enne è stato trasportato dall’ambulanza in condizioni disperate all’ospedale sant’Anna e san Sebastiano di Caserta, ma è deceduto durante l’urgente intervento chirurgico disposto dai medici. Residente in un piccolo paese vicino allo scatolificio per cui lavorava, Lascia un figlio piccolo e un altro in arrivo. Sconvolti i colleghi. I carabinieri della Compagnia di Capua, al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, hanno sequestrato il padiglione dove è avvenuto l’incidente e la macchina operatrice che avrebbe causato lo schianto. ... Leggi su ilfattoquotidiano

