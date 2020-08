Caserta: “ Ho commesso degli errori, ma ho sempre dato il massimo” (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ex tecnico Della Juve Stabia, Fabio Caserta, sui propri profili social ha salutato la piazza così: “Prima di scrivere ho voluto riflettere perché dentro di me c’era, e c’è ancora, tanta rabbia e tristezza per come si è conclusa la mia esperienza a Castellammare. Ed allora ho deciso di salutarvi con queste poche righe cui affido il compito di far comprendere quanto sia stretto e speciale il mio legame con tutti VOI. Tutto è nato il 31 gennaio 2012, una data indimenticabile: ultimo giorno del calciomercato. Nulla lasciava presagire che la scelta di raggiungere la città delle acque avrebbe di colpo cambiato la mia quotidianità. Quel giorno ebbe inizio la mia esperienza con quella che sarebbe diventata la città mia e della mia famiglia, ebbe inizio la storia con quella che poi ... Leggi su alfredopedulla

