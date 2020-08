Carta di soggiorno 2020: documenti, requisiti e costo. Come farla (Di venerdì 7 agosto 2020) La legge italiana prevede tutta una serie di regole di tutela per gli stranieri che vivono o intendono vivere in Italia, in conformità alle norme vigenti. In particolare lo straniero che risiede stabilmente nella penisola da almeno un quinquennio, ha la possibilità di ottenere la Carta di soggiorno, ovvero un documento che facilita molto la vita di chi appunto proviene da un altro paese ma desidera vivere qui a tempo indeterminato. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulla richiesta passaporto urgente, Come si fa e quando spetta averlo, clicca qui. Carta di soggiorno: che cos’è e cosa consente di fare Tale documento si rivela molto utile nella vita pratica dello straniero e dei suoi ... Leggi su termometropolitico

Giuseppesnow : RT @wawaaba_: Oggi ho fatto un salto in questura per ritirare la copia di una denuncia che ho smarrito. Non mi piace il posto. È un posto d… - Brazz0 : RT @wawaaba_: Oggi ho fatto un salto in questura per ritirare la copia di una denuncia che ho smarrito. Non mi piace il posto. È un posto d… - Glowing4Jesus : RT @wawaaba_: Oggi ho fatto un salto in questura per ritirare la copia di una denuncia che ho smarrito. Non mi piace il posto. È un posto d… - holdentinlizzie : RT @wawaaba_: Oggi ho fatto un salto in questura per ritirare la copia di una denuncia che ho smarrito. Non mi piace il posto. È un posto d… - manuelacocco : RT @wawaaba_: Oggi ho fatto un salto in questura per ritirare la copia di una denuncia che ho smarrito. Non mi piace il posto. È un posto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Carta soggiorno Documenti per carta soggiorno La Legge per Tutti Richiedenti asilo: l’esclusione dall’iscrizione anagrafica è incostituzionale

È costituzionalmente illegittimo l’articolo del “decreto sicurezza” (art. 13 d.l. 113/2018) che esclude i richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica. In tal modo, infatti, si realizza un trattamento ...

Ferrara, nuovi contributi per l’affitto: l’Acer ha risorse per 1 milione

L’ente è stato delegato dai distretti per la gestione e l’erogazione dei fondi Avviso per la rinegoziazione o la stipula di nuovi contratti a canone concordato FERRARA. Acer Ferrara è stata delegata ...

È costituzionalmente illegittimo l’articolo del “decreto sicurezza” (art. 13 d.l. 113/2018) che esclude i richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica. In tal modo, infatti, si realizza un trattamento ...L’ente è stato delegato dai distretti per la gestione e l’erogazione dei fondi Avviso per la rinegoziazione o la stipula di nuovi contratti a canone concordato FERRARA. Acer Ferrara è stata delegata ...