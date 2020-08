Carlo Conti piglia tutto: condurrà anche NYCanta 2020, il festival della musica italiana di New York (Di venerdì 7 agosto 2020) Carlo Conti Lo scorso mese di marzo l’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19 ha fermato la “sua” Corrida dopo appena due puntate, ma Carlo Conti non si è certo perso d’animo. Lo stacanovista conduttore di Rai1 in piena pandemia ha presentato in solitaria un’inedita edizione dei David di Donatello; in diretta da Assisi, al fianco di Gianni Morandi, con Con il Cuore ha dato vita ad una suggestiva serata di musica e solidarietà, e con il suo fedele gruppo di autori ha creato, con pochi mezzi e qualche idea non proprio di prima mano, Top Dieci, un nuovo appuntamento in grado di ottenere, nel corso delle sue 4 puntate, una media di 3.700.000 spettatori e uno share vicino al 20%. Una carrellata di impegni destinata a proseguire anche nella ... Leggi su davidemaggio

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Conti Carlo Conti, il dramma della morte del padre: una ferita sempre aperta ViaggiNews.com SEAT Music Awards 2020: si riaccende la musica

In diretta dall’Arena di Verona e con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, il 2 e 5 settembre i SEAT MUSIC AWARDS andranno in onda in prima serata su RAI 1 e vedranno oltre 50 artisti ...

Fiori sulle strade ed eventi: "Como sarà città-vetrina"

Como, 7 agosto 2020 - È composto da un bacino di quasi duemila imprese il Distretto urbano del commercio di Como, che ha deciso di cambiare volto e strategie per invitare a fare shopping in città non ...

