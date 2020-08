Carabiniere picchiato a Castellammare, i fermati confessano: “Chiediamo scusa, risarciremo danni” (Di venerdì 7 agosto 2020) Carabiniere picchiato a Castellammare, i fermati confessano. Hanno confessato i tre ragazzi fermati per il pestaggio al Carabiniere, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. I tre hanno detto di voler chiedere scusa al carabinieri e di voler pagare i danni, sia quelli procurati al militare sia quelli di immagine procurati alla città. Hanno confessato il pestaggio ai danni del Carabiniere, i tre giovani fermati per aver massacrato di botte un appuntato dell’Arma, la notte tra venerdì e sabato, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. Tutti e tre hanno detto, come riporta Repubblica, di non aver ... Leggi su limemagazine.eu

