Captain Marvel 2, Nia DaCosta alla regia (Di venerdì 7 agosto 2020) La Marvel ha finalmente scelto chi dirigerà il sequel dell’ apprezzato quanto criticato Captain Marvel. Il sequel incentrato sulle vicende della super eroina della casa delle idee è previsto per il 2022. La regia del colossal targato Marvel è stata affidata alla regista e sceneggiatrice Nia DaCosta. La giovane regista ha esordito nel 2018 con Little Woods, pellicola molto acclamata dalla critica statunitense. Quest’anno ritroveremo in sala il suo Candyman sceneggiato da Jordan Peele e sequel del film del 1992, Candyman – Terrore dietro Lo Specchio. La DaCosta sarà la prima registra afroamericana e la più giovane di sempre a lavorare ad un colossal Marvel. La ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

