Can Yaman e Özge Gurel finalmente sposi! I fans di Bay Yanlis al settimo cielo (FOTO) (Di venerdì 7 agosto 2020) Spopola in Italia la serie Day Dreamer-Le ali del sogno. Il segreto del successo delle serie turche? Oltre alla leggerezza, all’amore da favola, anche la bellezza degli attori protagonisti. E se diciamo che Can Yaman è uno dei più amati di sempre, non stiamo dicendo anche una eresia. Le fans e i fans dell’attore, lo seguono così tanto, da non perdersi nessuna puntata delle serie di cui è protagonista, anche se sono in lingua originale. La notizia di oggi però è un’altra e non riguarda solo Can Yaman ma anche Özge Gurel, una “vecchia” conoscenza del pubblico di Canale 5. I due infatti stanno per diventare marito e moglie! Non nella realtà ma nella serie tv di cui sono protagonisti. Parliamo di Bay ... Leggi su ultimenotizieflash

