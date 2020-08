Campania, nuova ordinanza di De Luca per navi, traghetti e aliscafi (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza con misure anti Covid sul trasporto pubblico locale. E’ la n. 65: resterà in vigore fino al 15 agosto. Su navi, traghetti e aliscafi si viaggerà con la mascherina. Si potranno occupare il 100% dei posti previsti a bordo ma quelli «faccia a faccia» saranno riservati solo a componenti della stessa famiglia. Mascherina anche su banchine e moli e all’ingresso dei vari mezzi di trasporto. Obbligo di rilevazione della temperatura all’imbarco e presenza di forze dell’ordine a bordo. Per quanto riguarda il trasporto su gomma e ferro, invece, “sono confermate le vigenti limitazioni all’utilizzo dei posti a bordo e le ulteriori ... Leggi su ilnapolista

napolista : Campania, nuova ordinanza di De Luca per navi, traghetti e aliscafi Obbligo di mascherina a bordo, rilevazione dell… - crispadafora : RT @SkyTG24: Coronavirus Campania, nuova ordinanza per trasporti su mare. DIRETTA - SkyTG24 : Coronavirus Campania, nuova ordinanza per trasporti su mare. DIRETTA - Quasimezzogiorn : Regione Campania – Nuova ordinanza su trasporto pubblico locale - radioalfa : Trasporto pubblico locale e marittimo, nuova ordinanza della Regione Campania -