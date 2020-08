Cameron Diaz annuncia il suo ritiro dalle scene (Di venerdì 7 agosto 2020) L’attrice Cameron Diaz non appare in un film dal 2014. Nel 2018 ha ufficializzato il suo ritiro ed oggi parla, con grande soddisfazione, della sua scelta. Nel podcast dell’ex collega Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz ha affermato: «Provo pace nell’anima, perché finalmente ho iniziato a prendermi cura di me stessa. È difficile da spiegare, so che molte persone non lo capiranno, probabilmente tu lo capisci, ma è stato molto intenso lavorare a quel livello ed esporsi così tanto pubblicamente. C’è molta energia che ti travolge in ogni momento quando sei così sotto i riflettori come attrice e ti esponi». E poi ha aggiunto: «Quando fai un film appartieni a loro. Sei sul set per 12 ore al giorno, per mesi, e non hai tempo per fare ... Leggi su people24.myblog

