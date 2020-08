Calcutta, volo AirIndia da Dubai si pezza durante l’atterraggio (Di venerdì 7 agosto 2020) durante le manovre di atterraggio all’aeroporto di Calcutta, un aereo AirIndia proveniente da Dubai si è spezzato in due uscendo di pista. A bordo 191 passeggeri: ci sarebbero molti feriti secondo i media locali. Notizia in aggiornamento. L'articolo Calcutta, volo AirIndia da Dubai si pezza durante l’atterraggio proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

