Calciomercato Torino – Nome eclatante in attacco se parte Belotti: ecco chi è (Di venerdì 7 agosto 2020) Calciomercato Torino che deve fare i conti in questi giorni con la voglia di cambiare aria di due calciatori simbolo come Salvatore Sirigu e Andrea Belotti, ma la società è pronta a non farsi trovare impreparata, proprio per questo è spuntato un Nome eclatante per l’attacco che potrebbe comunque arrivare come spalla del “Gallo”. Il Nome nuovo per l’attacco: Tiquinho Soares Tiquinho Soares è un attaccante brasiliano del Porto molto prolifico, infatti ha realizzato 65 reti in 140 partite con la maglia dei portoghesi, un biglietto da visita di tutto rispetto che non può passare inosservato. Il calciatore sa districarsi benissimo sia come prima che come seconda punta, per questo può benissimo ... Leggi su giornal

Calciomercato Torino: Audero, Sepe o Radu opzioni in caso di partenza di Sirigu

