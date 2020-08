Calciomercato Palermo, casting per l’attacco: lo svincolato Polidori il nome nuovo. E gli under… (Di venerdì 7 agosto 2020) Un nuovo nome per l’attacco del futuro.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, il Palermo avrebbe messo nel mirino Alessandro Polidori. L'attaccante classe 1992, a seguito della mancata iscrizione al campionato di Serie C da parte della Robur Siena, è attualmente svincolato e piace anche ad altre società di Lega Pro. "Una volta scoccato il termine ultimo per le iscrizioni in Serie C, le prime occasioni sul mercato degli svincolati iniziano a venire fuori", si legge.Un nome che si aggiunge ad una lunga lista di giocatori accostati al club di viale del Fante nelle ultime settimane: da Comi e Saraniti, passando per Brighenti e Corazza. Per quanto riguarda la pista Caturano, il nodo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio ... Leggi su mediagol

