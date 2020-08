Calciomercato Napoli, il Benfica sembra fare sul serio per Edinson Cavani (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella sua conferenza stampa di presentazione al Benfica, Jorge Jesus ha dichiarato: “Ho lasciato il Flamengo solo perché è stato il Benfica a chiamarmi. Non sono venuto per guadagnare più soldi. Sono venuto perché il presidente mi ha convinto che si possa far crescere ancora il Benfica e che si possa recuperare il prestigio internazionale che questo club ha avuto per tanti anni”. Non a caso, stiamo parlando della stessa squadra che sta corteggiando insistentemente Edinson Cavani. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Torino, idea scambio Sirigu-Meret. 'No' del #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Torino: idea di scambio di prestiti tra #Sirigu e #Meret - DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - sscalcionapoli1 : Ag. Veretout chiude al Napoli: 'E' venuto solo per un'auto, resta al 100% alla Roma' #calciomercato - romaforever_it : CALCIOMERCATO, ag. Veretout: 'Jordan a Napoli solo per ritirare un'auto. Resta al 100% alla Roma'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, un colpo è vicinissimo: ecco il borsino Mondo Udinese Barcellona-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli, 7 agosto 2020 - Il grande giorno è alle porte: sabato 8 agosto il Napoli sarà ospite al Camp Nou per cercare di ribaltare l'1-1 dell'andata che spedirebbe il Barcellona ai quarti di Champions ...

Napoli, Gattuso: "Stanchezza normale ma la squadra mi e' piaciuta"

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Napoli, 7 agosto 2020 - Il grande giorno è alle porte: sabato 8 agosto il Napoli sarà ospite al Camp Nou per cercare di ribaltare l'1-1 dell'andata che spedirebbe il Barcellona ai quarti di Champions ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...