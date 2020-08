Calciomercato Monza, il nuovo acquisto Maric arriva con il jet privato di Berlusconi (Di venerdì 7 agosto 2020) Di cognome fa Maric ma arriva dal cielo. E’ atterrato con il jet privato di Berlusconi il nuovo acquisto del Monza, Mirko Maric. L’attaccante croato arriva dall’Osijek, squadra con cui ha vinto il titolo di capocannoniere, per 4,5 milioni. “Sono felice di essere qui, ringrazio Berlusconi, Galliani e il ds Antonelli per la fiducia. Credo in questo progetto e pensiamo di poter arrivare in Serie A, un campionato che è un sogno per tutti i calciatori e che ho sempre seguito. Voglio dimostrare in campo il mio valore, aiutare la squadra a vincere e raggiungere la nazionale”, sono le prime ambiziose parole del 25enne. Maric andrà a far coppia ... Leggi su calcioweb.eu

Mirko Maric al Monza: il colpo di mercato è arrivato sul jet privato di Berlusconi

Mirko Maric è il nuovo colpo di calciomercato del Monza. Il club biancorosso protagonista finora di una sessione di trattative da protagonista con l'obiettivo di puntare subito alla promozione in Seri ...

