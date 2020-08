Calciomercato Milan, occhi su Milenkovic e Bakayoko (Di venerdì 7 agosto 2020) . Il mercato dei rossoneri passa anche dal rinnovo di Zlatan Ibrahimovic Il mercato dei rossoneri passa anche dal rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese rinnoverà il proprio accordo nelle prossime settimane, poi la dirigenza rossonera inizierà a muoversi sul mercato. Il primo obiettivo rimane Milenkovic, calciatore duttile che può adattarsi nei ruoli della difesa e tornare utile a Stefano Pioli. Si pensa anche ad un ritorno di Bakayoko, che spinge per poter tornare a giocare in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Milan-#Aurier: c'è il sì del giocatore: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato, il #Milan ha scelto #Aurier per la fascia destra - DiMarzio : #Milan, Deulofeu e un possibile ritorno in rossonero: la situazione - WinstonWilson39 : RT @MilanNewsit: Sky - Milan, più probabile la partenza di Calabria che di Conti - WinstonWilson39 : RT @MilanNewsit: Milan, Calabria è nel mirino di Siviglia e Betis -

Nonostante il timore per la recessione economica, in vista soprattutto del prossimo autunno, il calcio continua a stupire, presentandosi come un vero e proprio investimento anticiclico. Sono diversi i ...Manca poco al colloquio tra l'accattante svedese, il suo agente Mino Raiola e la dirigenza del Milan per discutere del futuro del calciatore.