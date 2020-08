Calciomercato Lazio – Capitolo attacco: David Silva è vicinissimo, offerta importante per Muriqi (Di venerdì 7 agosto 2020) I prossimi giorni saranno molto importanti per la Lazio: oramai certa della qualificazione alla prossima Champions League, dopo l’eliminazione della Roma per mano del Siviglia, la società biancoceleste è più che mai desiderosa di puntellare la rosa attuale con elementi di livello, potendo contare anche sugli introiti che arriveranno dalla massima competizione europea. David Silva è molto vicino Procede in maniera spedita la trattativa che vede la Lazio molto vicina ad aggiudicarsi l’ex Mancester City David Silva, trattativa che da semplice dialogo è divenuta molto di più e si appresta ad avviarsi verso la fase finale: Igli Tare ha infatti incontrato il fratello-agente dello spagnolo a Roma, sulla base oramai nota di un ... Leggi su giornal

