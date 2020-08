Calciomercato Genoa – Faggiano “alla Galliani”. Ecco le prime idee di mercato (Di venerdì 7 agosto 2020) Calciomercato Genoa – La rivoluzione societaria del Genoa prende sempre più corpo e pare sempre più rilevante. Stando alle ultime notizie, il passo indietro di Enrico Preziosi arriverebbe all’abbandono della presidenza del club, con l’imprenditore del mondo dei giocattoli che resterebbe solo proprietario. A sostituirlo alla presidenza sarebbe l’attuale Amministratore Delegato Zambrano, con Daniele Faggiano che ricoprirebbe lui il ruolo di AD con ampia libertà nelle scelte tecniche, come era per Adriano Galliani al Milan. Calciomercato Genoa – Faggiano “alla Galliani”. Ecco le prime idee di mercato Daniele ... Leggi su giornal

calciomercatoit : ????#Genoa, voci di addio su #Nicola: i tifosi chiedono la sua permanenza! ??#CMITmercato - MdEroi : RT @enzolampard: Il #Genoa interessato al portiere #Gabriel #Calciomercato - enzolampard : Il #Genoa interessato al portiere #Gabriel #Calciomercato - MMolella : RT @NicoSchira: Pazza idea di Enrico #Preziosi riportare in Italia Sebastian #Giovinco. Il ds Faggiano (domani la firma sul contratto trien… - Salvato95551627 : RT @NicoSchira: Pazza idea di Enrico #Preziosi riportare in Italia Sebastian #Giovinco. Il ds Faggiano (domani la firma sul contratto trien… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa

Nonostante la salvezza raggiunta con il Genoa, Davide Nicola non è affatto sicuro di restare sulla panchina rossoblu. Così, i tifosi, gradito il suo lavoro, hanno fatto partire una iniziativa sui soci ...Inter, Milan Skriniar è sul mercato. Come riportato da Tuttosport se il difensore rimarrà o meno in nerazzurro anche la prossima stagione tutto dipenderà da un sol fattore. Il centrale ora non è felic ...