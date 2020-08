Calcio: dopo ko Europa Roma in vacanza, appuntamento il 27/8 (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSA, - Roma, 07 AGO - Ieri l'eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia, oggi il rompete le righe. Cala il sipario sulla deludente stagione della Roma, alle prese fuori dal campo col ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Inter e Conte, gli scenari dopo le dichiarazioni di Bergamo - Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO Gara cominciata al Gewiss Stadium dopo il minuto di silenzio in memoria delle vittime del Cov… - giomalago : Con i #goal ha coronato un sogno, con i record ha scritto la storia. Complimenti a #Immobile, 3° italiano a vincere… - MrETP : RT @_ThousandN: Sarà che avevamo appena assistito ad una delle rimonte più clamorose della storia del calcio, Roma-Barcelona 3-0, ma sembra… - GardiniMattia : RT @_ThousandN: Sarà che avevamo appena assistito ad una delle rimonte più clamorose della storia del calcio, Roma-Barcelona 3-0, ma sembra… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio dopo

Periodico Daily - Notizie

In patria gode di grande considerazione, con le sue prestazioni che gli hanno attirato le attenzioni di numerosi club, come Monaco e Rangers. All’attivo anche due presenze in nazionale, dopo la ...TORINO - Sbranare il Lione? No, alla Juventus converrà di più aggirarlo. Rispetto alla gara d’andata (26 febbraio) è cambiato tutto il mondo, non solo quello del calcio, ma la squadra di Rudi Garcia h ...