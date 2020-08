Busquets: “Non sarà facile ma stiamo lavorando per vincere. Bisogna far goal” (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono passati cinque mesi e mezzo dal match d’andata contro il Napoli, terminato 1-1 al San Paolo, ed ecco la conferenza stampa pre partita di Quique Setien e Busquets. Come si vive nello spogliatoio? Vorreste proseguire con Setien? “Noi calciatori dobbiamo stare lontani da queste vicende, pensiamo al campo. Posso dire che la squadra ha fatto una gran settimana e possiamo vincere la Champions League. Ma adesso pensiamo al Napoli, la partita più importante ora”. Avete una spina nella scarpa con la Champions League dopo le ultime eliminazioni? “Pensiamo solo a preparare bene la partita. stiamo lavorando molto dopo questo finale di Liga. Non vogliamo pensare troppo in là, né in positivo né in negativo. Ogni gara è a sé, pensiamo solo al Napoli. ... Leggi su alfredopedulla

